“Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) Kost 230 Euro”

Er zijn specificaties uitgelekt van een nieuwe Samsung-tablet voor in de Galaxy Tab A-serie. Het gaat om de Galaxy Tab A7 10.4 (2020), waarvan beelden, specificaties en de adviesprijs zijn uitgelekt.

Samsung is van plan om dit jaar een goedkopere tablet op de markt te brengen. Beelden van de Galaxy Tab A7 10.4 (2020) zijn nu uitgelekt via de tech-lekker Evan Blass. We zien dat de tablet achterop een kleine vierkante camera-module krijgt in de rechterbovenhoek en dat de randen rondom het scherm niet heel dun maar ook niet heel dik zijn.

Het 10,4-inch scherm zou een Full HD+ resolutie hebben van 2.000 x 1.200 pixels. Intern vinden we volgens de geruchten een Qualcomm Snapdragon 662-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte en een 7.040 mAh accu. De tablet draait op Android 10 met de One UI-schil.

Er komen twee modellen op de markt, namelijk de SM-T500 en de SM-T505. Het gaat om een WiFi-only en een LTE-variant. Volgens Centralpoint krijgt de goedkoopste uitvoering (WiFi + 32GB) een adviesprijs mee van 235 euro. De LTE-variant met 32GB opslagruimte kost 293 euro. Voor 64GB opslagruimte betaal je ongeveer 30 euro extra. Samsung zal de Galaxy Tab A7 10.4 (2020) waarschijnlijk op 11 september in Europa lanceren.

via [AW]