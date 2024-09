High-end OPPO Find X8 Met Betere Camera Gespot

De OPPO Find X8 is gespot in het wild. De smartphone lijkt een nieuw design te krijgen en is volgens de geruchten uitgerust met een nog betere camera. De officiële introductie zal naar verwachting in oktober plaatsvinden.

We moeten vermoedelijk nog een maandje wachten voordat Oppo de Find X8 officieel zal introduceren, maar in het geruchtencircuit is de smartphone al meerdere keren voorbijgekomen. Zo zou de smartphone nu te zien zijn op de onderstaande foto. De foto is door een bekende tech-lekker gedeeld op Weibo en toont dat het design een make-over heeft gekregen. De Oppo Find X8 krijgt een nog grotere camera-module en de behuizing heeft meer afgeronde hoeken gekregen.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find X8 over een 6,6-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 9400-processor en een 5600 mAh accu met ondersteuning voor 80W of 100W snelladen. De Ultra-uitvoering van de smartphone krijgt een 50MP telelens met 10x optische zoom.

De Oppo Find X8 zal naar verwachting in oktober in China op de markt verschijnen, maar informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

