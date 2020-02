Video Toont Microsoft Surface Duo Met Android In Het Wild

Eind vorig jaar introduceerde Microsoft de Surface Duo, een smartphone met twee schermen die draait op Android. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone op de markt verschijnt, maar de Surface Duo is nu al wel in het wild gespot in de onderstaande video.

De Microsoft Surface Duo is dankzij twee identieke schermen die naast elkaar zijn geplaatst een heel uniek toestel. Dit ontwerp maakt de smartphone uitermate geschikt om mee te multitasken of wanneer je bijvoorbeeld door websites aan het scrollen bent. Een releasedatum heeft Microsoft nog niet gegeven, maar het lijkt er wel op dat de fabrikant pre-productie modellen heeft gegeven aan ontwikkelaars. Hierdoor kunnen ze alvast kijken hoe hun applicaties werken op de Surface Duo.

In de onderstaande video zien we een treinreiziger zien die de Surface Duo gebruikt. Het valt op dat nog niet alles vloeiend werkt, maar dit komt doordat het gaat om een pre-release model. Wel toont de video duidelijk hoe de smartphone er uit ziet. We weten nog niet wanneer we de definitieve versie mogen verwachten.

via [droidapp]