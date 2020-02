Motorola One Vision Ontvangt Android 10-update In Nederland

Motorola is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Motorola One Vision. De update brengt naast de nieuwe functies van Android 10 ook de beveiligingspatch van januari met zich mee.

Vorige maand rolde Motorola Android 10 uit naar de One Vision-gebruikers in Brazilië. Nu is deze update ook aangekomen in Nederland en kun je elk moment een notificatie over deze update verwachten. Android 10 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een systeembrede donkere modus, nieuwe gesture-navigatie, meer privacyfuncties en een uitgebreidere Digitaal Welzijn.

De Android 10-update installeert ook gelijk de beveiligingspatch van afgelopen maand. De patch van januari dicht 41 kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

via [AW]