“Samsung Galaxy S24 Krijgt Strakker Ontwerp”

Volgens de laatste geruchten krijgt de opvolger van de Galaxy S23 een nieuw ontwerp. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou bij de Samsung Galaxy S24 kiezen voor platte zijkanten in plaats van ronde zijkanten.

De Galaxy S21, S22 en S23 verschillen qua uiterlijk niet veel van elkaar. Bij de aankomende Galaxy S24 zien we echter een groter verschil, aldus de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe. Volgens de bron zou Samsung bij de Galaxy S24 en S24 Plus namelijk niet kiezen voor bolle zijkanten, maar voor rechte zijkanten. Rechte zijkanten kennen we onder andere van de iPhone 14. Dit ziet er strak uit, maar ligt doorgaans wel wat minder prettig in de hand. Vooral wanneer je de smartphone lang gebruikt.

De bron claimt dat de Samsung Galaxy S24 Ultra wel weer gewoon bolle zijkanten krijgt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het lichtgebogen scherm. Ook kan de S24 Ultra zich op deze manier iets meer onderscheiden van de reguliere S24 en S24 Plus.

Breaking

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023

Specificaties Galaxy S24-serie

Volgens eerdere geruchten beschikken de smartphones in de Galaxy S24-serie in Nederland over een Exynos 2400-processor in combinatie met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De reguliere Galaxy S24 krijgt een 6,1-inch scherm, de S24 Plus krijgt een 6,65-inch scherm en de S24 Ultra krijgt een 6,8-inch scherm. De Galaxy S24 Ultra zou ook beschikken over een betere zoomlens.

De introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal begin 2024 plaatsvinden.

via [androidplanet]