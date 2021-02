Video: Oppo Demonstreert Draadloos Opladen Op Afstand

Oppo heeft een video gedeeld waarin het bedrijf demonstreert hoe je de Oppo X 2021 kunt opladen met de nieuwe technologie ‘Wireless Air Charging’. Met deze technologie is het mogelijk om een apparaat vanaf een afstand draadloos op te laden.

Een smartphone draadloos opladen is niet nieuw, maar het is nog altijd nodig om je toestel op een oplaadstation te leggen voordat de smartphone begint met opladen. Verschillende fabrikanten, waaronder Oppo, werken echter aan een technologie die het mogelijk maakt om je smartphone vast te houden terwijl het toestel draadloos aan het opladen is. In de onderstaande video zien we hoe dit werkt. De gebruiker in de video pakt zijn Oppo X 2021 op van de oplaadmat en tilt de smartphone een aantal centimeter omhoog. Bij huidige draadloze opladers zal de smartphone stoppen met opladen, maar in de onderstaande video is dat niet het geval.

Oppp heeft verder nog geen informatie gegeven over deze nieuwe draadloze oplaadtechnologie, maar we verwachten dat de fabrikant snel meer details zal delen. De fabrikant Xiaomi toonde vorige maand ook al een technologie die draadloos opladen vanaf een afstand mogelijk moet maken. In demonstratiebeelden van Xiaomi zien we dat je gewoon met je smartphone door de huiskamer kunt lopen terwijl je toestel draadloos aan het opladen is.

