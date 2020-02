“Rode Uitvoering Samsung Galaxy S20 (Plus) Komt Naar Europa”

De Samsung Galaxy S20 (Plus) is in Zuid-Korea in verschillende kleuren verkrijgbaar, waaronder de kleur rood. Volgens de laatste geruchten wil Samsung de rode uitvoering ook in Europa uitbrengen.

Momenteel is de Galaxy S20 Plus in de kleur ‘Aura Red’ exclusief verkrijgbaar in thuisland Zuid-Korea bij de provider Korea Telecom. Samsung heeft ook rode Galaxy Buds Plus-oordopjes gepresenteerd. Daarnaast zijn afbeeldingen opgedoken van de reguliere Galaxy S20 in de kleur rood.

Volgens de geruchten komt de rode uitvoering van de Galaxy S20 Plus ook naar Europa. Of en wanneer de reguliere Galaxy S20 in de kleur rood op de markt verschijnt weten we nog niet. Het is ook nog onbekend of Nederland onder de Europese landen valt waar de rode Galaxy S20 Plus verkrijgbaar zal zijn. Als dit niet het geval is zullen er wel webwinkels zijn die de smartphone via de grijze import verkopen.

via [androidplanet]