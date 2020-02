Huawei P40 Lite Voor Europa Aangekondigd

De Chinese fabrikant Huawei zal volgende maand de Huawei P40 Lite in Spanje op de markt brengen. De P40 Lite is de Europese versie van de Nova 6 SE, die hier een adviesprijs meekrijgt van 299 euro.

De Huawei P40 Lite beschikt over dezelfde specificaties als de Nova 6 SE. De P40 Lite heeft een 6,4-inch LCD-scherm met een 19,3:9-beeldverhouding en een resolutie van 2310×1080 pixels. In de uitsparing in de linkerbovenhoek zit een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een Kirin 810-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4200 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor.

De smartphone komt zonder Google-diensten op de markt, waardoor gebruikers het moeten doen met Huawei Mobile Services, de alternatief voor Google Play Services. Consumenten hebben de keuze uit de kleuren zwart, groen en een roze/blauw gradiëntkleur. Het is nog onduidelijk of de Huawei P40 Lite ook in Nederland en België op de markt zal verschijnen.