“Gelekte Beelden Tonen Motorola Moto G34 In Meerdere Kleuren”

Op het internet zijn verschillende renders opgedoken waarop de onaangekondigde Motorola Moto G34 in verschillende kleuren en van beide kanten te zien is. De beelden geven een hoop details weg.

Ondanks dat Motorola zelf nog niks heeft laten weten over de Moto G34, zijn we dankzij de onderstaande renders al wel het één en ander te weten gekomen. De beelden zijn gedeeld door MySmartPrice en tonen een bekend ontwerp.

De Motorola Moto G34 heeft een dubbele rear-camera, een ronde uitsparing in het scherm voor de selfie-camera, een USB C-poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing heeft platte zijkanten en onder het scherm vinden we een vrij dikke kin. Specificaties hebben we nog niet, maar de renders maken duidelijk dat de Moto G34 beschikt over een 50MP hoofdlens en ondersteuning heeft voor 5G. Het scherm heeft vermoedelijk opnieuw een full hd-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Motorola Moto G34 zal plaatsvinden.

