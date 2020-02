Motorola One Action Ontvangt Android 10-update

Motorola heeft de Android 10-update voor de Motorola One Action uitgerold in Nederland. De update installeert ook de beveiligingspatch van december.

Nadat Motorola eerder al Android 10 uitrolde naar de One Vision is nu de One Action aan de beurt. Beide smartphones doen mee aan het Android One-programma, wat ervoor moet zorgen dat de smartphones redelijk snel Android-updates ontvangen. Android 10 brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder een systeembrede donkere modus, nieuwe gesture-navigatie, verbeterde notificaties en meer privacyfuncties.

De update is ook voorzien van de beveiligingspatch van december. Deze patch dicht weer een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem, maar de patch loopt wel twee maanden achter.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Over de telefoon‘ -> ‘Systeem updates‘.

via [AW]