TCL 10-smartphones Komen Niet Naar Nederland

TCL introduceerde deze week een mid-range smartphone met 5G-ondersteuning. De TCL 10 5G verschijnt later dit jaar in Europa op de markt voor een adviesprijs van 399 euro. De smartphone komt echter niet in alle landen op de markt, waaronder Nederland.

De TCL 10 5G valt op omdat het één van de weinige 5G-smartphones in deze prijsklasse is. TCL heeft tijdens een evenement echter aangegeven dat het bedrijf pas vanaf 2021 TCL-smartphones in Nederland zal uitbrengen. De TCL 10 5G, die vermoedelijk vanaf het tweede kwartaal van 2020 te koop zal zijn, komt dus voorlopig niet naar Nederland.

De TCL 10 5G beschikt onder andere over een 6,53-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340×080 pixels, een Snadrapgon 765G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500mAh accu en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. TCL heeft ook een goedkopere en duurdere variant aangekondigd onder de namen TCL 10L en TCL 10 Pro.

via [tweakers]