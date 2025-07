Google Deelt Afbeelding Van Alle Pixel 10-smartphones

In de Google Play Store is een afbeelding gevonden waarop alle aankomende Google Pixel 10-smartphones te zien zijn. We zien de achterzijde van de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold.

De afbeelding in de Play Store is gevonden door de bron Android Authority, maar de afbeelding is nog niet zichtbaar voor gebruikers van de Play Store. Onlangs deelden we al een aantal beelden die laten zien in welke kleuren de Pixel 10 en Pixel 10 Pro op de markt verschijnen, maar nu zien we alle vier de smartphones op een rijtje.

Google zal de Pixel 10-serie op 20 augustus officieel introduceren. Volgens de geruchten krijgt de reguliere Pixel 10 nu net als de Pro-modellen een telelens. De vouwbare Pixel 10 Pro Fold krijgt een iets groter scherm met dunnere randen en een grotere accu. Alle modellen beschikken over een Tensor G5-chipset. De Pixel 10-serie verschijnt waarschijnlijk op de markt voor dezelfde adviesprijs als de Pixel 9-serie.

via [tweakers]