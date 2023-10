Ulefone Armor Pad Lite Is Compacte Robuuste Tablet Met Android 13 Go

De Chinese fabrikant Ulefone heeft een nieuwe compacte tablet aangekondigd. De Ulefone Armor Pad Lite heeft een extra stevige behuizing en een 8-inch scherm. De tablet draait op Android 13 Go.

De nieuwe tablet van Ulefone is met een prijskaartje van omgerekend zo’n 180 euro zeer voordelig. Voor deze prijs krijg je de Ulefone Armor Pad Lite, die beschikt over een 8-inch scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels en een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek MT8766-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 13MP rear-camera, een 5MP selfie-camera en een 7650 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen.

Verder heeft de tablet NFC, dual speakers en een robuuste behuizing met een IP68/IP69K- en MIL-STD-810H-certificatie. Vanwege de matige specs draait de Ulefone Armor Pad Lite op de Go-editie van Android 13. Dit is een minder zware versie die is geoptimaliseerd voor apparaten met weinig werkgeheugen en opslagruimte. De tablet is via winkels als AliExpress verkrijgbaar voor minder dan 200 euro.

via [androidplanet]