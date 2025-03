Samsung Galaxy A55, Galaxy Z Flip 6/5 en Z Fold 6/5 Ontvangen Maart-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de maart-update voor verschillende smartphones van het bedrijf. De nieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor de Galaxy A55, de Galaxy Z Flip 6, de Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5.

Gebruikers van vijf Galaxy-smartphones kunnen een nieuwe update downloaden. Deze update installeert de beveiligingspatch van maart 2025, die maar liefst 51 fixes voor het Android-besturingssysteem en 7 fixes voor Samsung’s eigen software met zich meebrengt. Nu de installatie ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide praktijken, zodat jouw persoonlijk informatie uit handen blijft van kwaadwillenden.

– Galaxy A55 – firmwareversie A556BXXS6AYB4, 276 MB

– Galaxy Z Flip 6 – firmwareversie F741BXXS2AYB2, 376 MB

– Galaxy Z Flip 5 – firmwareversie F731BXXS5DYB3, 425 MB

– Galaxy Z Fold 6 – firmwareversie F956BXXS2AYB2, 373 MB

– Galaxy Z Fold 5 – firmwareversie F946BXXS5DYB3, 440 MB

De updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb jij nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]