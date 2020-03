Android 10 Voor Xiaomi Mi A2 Lite Zorgt Voor Ernstige Problemen

Xiaomi heeft Android 10 uitgerold naar de Xiaomi Mi A2 Lite, maar we raden aan om de update nog niet te installeren. Verschillende gebruikers melden namelijk dat hun toestel niet meer bruikbaar is na het installeren van de Android 10-update.

Android 10 is eindelijk beschikbaar voor de Xiaomi Mi A2 Lite, maar in dit geval is dat geen goed nieuws. Mensen die de update al hebben geïnstalleerd melden namelijk last te hebben van zeer vervelende problemen. Zo zou de smartphone bij sommige gebruikers in een bootloop raken, waarbij de smartphone continu opnieuw opstart en hierdoor niet meer bruikbaar is. Andere gebruikers melden dat hun toestel helemaal niet meer opstart.

We raden daarom aan om de update niet te downloaden totdat Xiaomi met een nieuwe versie van de Android 10-update komt. Het is beter om nog even wat langer te wachten op de leuke nieuwe functies zoals de systeembrede donkere modus.

via [androidplanet]