Nokia G50 En Nokia X20 Ontvangen Juli-update

Nokia rolt momenteel de nieuwste beveiligingspatch uit naar twee smartphones van het merk. Het gaat om de Nokia G50 en de Nokia X20, waarbij de nieuwste update de beveiligingspatch van juli installeert.

Dit blijkt uit berichten van Nederlanders die deze smartphones gebruiken. De update van juli bestaat uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken, waardoor gebruikers van de Nokia G50 en Nokia X20 na de installatie van de update weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden. De update lijkt geen nieuwe functies met zich mee te brengen.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificaties ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

