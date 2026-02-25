Februari-update Voor Samsung Galaxy S22 Veroorzaakt Bootloop

Samsung is deze maand erg laat met de uitrol van de beveiligingspatch, en nu blijkt deze uitrol ook nog eens voor problemen te zorgen. Gebruikers van de Galaxy S22 melden namelijk dat de februari-update een zogeheten bootloop veroorzaakt.

De beveiligingsupdate van februari zorgt voor grote problemen op de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra. Gebruikers klagen op Reddit en X dat hun smartphone na de installatie in een bootloop terechtkomt, waarbij de smartphone zichzelf continu herstart en niet verder komt dan het Samsung-logo. Hierdoor is normaal gebruik van de smartphone niet meer mogelijk.

Samsung heeft zelf nog niet gereageerd, maar volgens sommige experts zorgt de update er voor dat bepaalde hardware-componenten op het moederbord overbelast raken. Een aantal gebruikers wisten het probleem op te lossen door de cache te wissen via de Recovery-modus, maar bij de meeste gebruikers werkte dit echter niet.

Gelukkig is de update die het probleem veroorzaakt nog niet uitgerold in de Benelux. Hierdoor hebben gebruikers in Nederland en België geen last van het probleem. We raden echter aan om automatische updates op de Galaxy S22 tijdelijk uit te schakelen, totdat Samsung met een oplossing komt.

