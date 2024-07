Meer Specificaties Van Google Pixel 9 Pro Fold Uitgelekt

Over een dikke twee weken zal Google de Pixel 9-serie introduceren, inclusief de vouwbare Pixel 9 Pro Fold. Van deze vouwbare smartphone zijn nu meer specificaties uitgelekt. Het lek toont onder andere de verschillen in schermformaat tussen de originele Pixel Fold en de aankomende Pixel 9 Pro Fold.

Volgens de geruchten heet de opvolger van de Google Pixel Fold niet Pixel Fold 2, maar Pixel 9 Pro Fold. De officiële introductie zal op 13 augustus plaatsvinden, maar details over de smartphone zijn al verschillende keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Zo schreven wij eerder al dat de smartphone beschikt over een Tensor G4-chip, 16GB werkgeheugen, een 10MP selfie-camera, een 48MP hoofdlens, een 10,5MP groothoeklens en een 10,8MP telelens. De behuizing zou 10,54 mm dun zijn.

Het vouwbare scherm van de Pixel 9 Pro Fold is volgens de nieuwe geruchten 8,0-inch groot. Dat is groter dan het 7,6-inch scherm van de Pixel Fold en dan het scherm van andere populaire foldables. Het scherm heeft een resolutie van 2152 x 2076 pixels, een piekhelderheid van 1600 nits en een 120Hz verversingssnelheid. Ook het coverscherm is met een formaat van 6,24-inch groter dan voorheen. Dit scherm heeft een resolutie van 2424 x 1080 pixels, een piekhelderheid van 1800 nits en een 120Hz verversingssnelheid.

Een afbeelding van AndroidAuthority laat goed het verschil in afmetingen zien tussen de originele Google Pixel Fold en de Pixel 9 Pro Fold.

via [droidapp]