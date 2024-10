ASUS ROG Phone 9 Vanaf 19 November Verkrijgbaar

Asus heeft bekendgemaakt wanneer de Taiwanese fabrikant de ROG Phone 9 zal introduceren. De krachtige gaming-smartphone verschijnt 19 november op de markt en maakt gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Elite-chipset.

Qualcomm heeft deze week de Snapdragon 8 Elite aangekondigd en nu laat Asus weten dat we deze chipset straks kunnen vinden in de ROG Phone 9. Volgens Asus brengt deze krachtige chipset de “mobile gaming naar een hoger niveau”. De combinatie van de nieuwe CPU en GPU leveren snelheden, kracht en graphics op die eerder niet mogelijk waren op gebied van mobile gaming. Wat dit precies inhoudt is niet duidelijk, maar daar krijgen we op 19 november waarschijnlijk meer over te horen.

Dankzij een persbericht van Asus krijgen we ook alvast te weten hoe de Asus ROG Phone 9 er uit komt te zien. We zien dat het design van de camera-module ongewijzigd blijft, met opnieuw strakke hoeken. Ook heeft de gaming-smartphone opnieuw een LED-strip aan de achterzijde, waarop simpele berichten getoond kunnen worden, zoals de accupercentage.

Overige details ontbreken nog, maar de voorganger van de ROG Phone 9 verscheen in januari op de markt voor een adviesprijs van 1099 euro en beschikt onder andere over een 6,78-inch 165Hz AMOLED-scherm, minimaal 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslagruimte. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens met gimbalstabilisatie, een 32MP telelens met 3x optische zoom en een 13MP groothoeklens.

via [bright]