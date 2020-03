“LG G-serie Krijgt Voortaan Andere Naam”

Volgens een bericht van de Zuid-Koreaanse site Naver zal LG stoppen met de G-serie en komen nieuwe smartphones voortaan onder een andere naam op de markt. LG lanceerde de LG-serie in 2012 en de nieuwste smartphone in deze serie, de LG G8x, verscheen eind vorig jaar op de markt.

Volgens de site werk LG momenteel aan een smartphone met een optioneel tweede scherm en een processor uit de Snapdragon 700-serie. De smartphone zou eerst uitkomen onder de naam G9 ThinQ, maar LG zou nu besloten hebben om de naam te wijzigen. De naamswijziging zou één van de ingrepen zijn van de nieuwe directeur van het bedrijf.

Met de G-serie heeft LG over de jaren heen verschillende keren interessante toestellen op de markt gebracht. Zo beschikte de G2 over knoppen aan de achterkant, was de G3 de eerste high-end smartphone met een 1440p-scherm, zagen we op de G5 voor het eerst een ultragroothoeklens en was de G6 een van de eerste smartphones met een 18:9-beeldverhouding. De afgelopen jaren zakt de populariteit van de G-serie echter steeds verder weg. Dit is mede te danken aan het trage updatebeleid.

via [tweakers]