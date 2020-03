Samsung Zal Galaxy Tab S6 Lite 2 April Introduceren

Samsung zal over twee dagen de Galaxy Tab S6 Lite introduceren, wat een goedkopere versie is van de huidige Galaxy Tab S6. Dit blijkt uit een pagina die een tijd lang te zien was op de Duitse Amazon-website.

Slashleaks wist een screenshot te maken voordat de Amazon-pagina weer verdween. Er zal zowel een WiFi-only uitvoering als een variant met 4G-ondersteuning op de markt verschijnen. We zetten onze vraagtekens bij de genoemde prijzen, want de WiFi-versie en de 4G-versie verschillen weinig van elkaar. De WiFi-versie kost op de Duitse website 415,75 euro en de 4G-versie kost 428,44 euro.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. De tablet zou zijn uitgerust met een 10,4-inch Full HD AMOLED-scherm, een S Pen, waarschijnlijk een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 7040 mAh accu. Ook beschikt de tablet over een dubbele luidspreker van AKG en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Galaxy Tab S6 Lite draait op Android 10 en komt op de markt in de kleuren blauw en grijs.

via [AW]