Telegram-update Brengt Chat-mappen En Andere Functies Met Zich Mee

Telegram heeft een grote update voor de app klaarstaan in de Google Play Store. Telegram 6.0 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder chat-mappen en een dobbelsteen-feature.

Sinds de laatste update krijgen Telegram-gebruikers toegang tot chat-mappen. In deze mappen kun je allerlei berichten opslaan uit privé-gesprekken, kanalen en groepen. Vervolgens kun je deze gesprekken filteren om zo een beter overzicht te krijgen. Ook kun je gesprekken met de archiveer-functie opruimen zonder ze te verwijderen. De aangemaakte mappen worden gesynchroniseerd met de desktop-versie van Telegram. De functie voor chatmappen komt pas beschikbaar wanneer je chats zo lang zijn dat het rommelig begint te worden.

In Telegram 6.0 vinden we nog een aantal andere aanpassingen. Zo kunnen beheerders van groepen met meer dan 1000 abonnees voortaan gedetailleerde statistieken bekijken, zijn er nieuwe animaties, geanimeerde emoji en sticker-packs toegevoegd en kun je nu een dobbelsteen sturen via de chat. Hierbij wordt automatisch een willekeurig getal getoond. Zo kun je bijvoorbeeld een weddenschap houden en kijken wie het hoogst gooit.

via [droidapp]