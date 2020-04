Lenovo Introduceert Motorola G8 Power Lite

De Chinese fabrikant Lenovo heeft zojuist een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Motorola G8 Power Lite, die onder andere is uitgerust met een 5000 mAh accu. De smartphone verschijnt later deze maand in de Benelux op de markt.

De Motorola G8 Power Lite lijkt wel wat op de G8 Power, maar dan met iets minder krachtige specificaties. De G8 Power Lite beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600×720 pixels, een MediaTek Helio P35-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een dieptelens.

De Motorola G8 Power Lite draait op Android 9 en verschijnt halverwege april in Nederland en België op de markt voor een adviesprijs van 169 euro.

