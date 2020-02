Motorola Moto G-toestellen 100 Miljoen Keer Verkocht

Motorola heeft na de overname door Google, en later door Lenovo, een nieuwe serie smartphones in het leven gebracht. Deze zogeheten Moto G-serie verscheen in 2013 en is sindsdien 100 miljoen keer over de toonbank gegaan.

De Moto G-smartphones van Motorola zijn de afgelopen zeven jaar meer dan 100 miljoen keer verkocht. Het is een succesvollere serie van de fabrikant en sinds een aantal jaren focust Motorola zich dan ook vooral op de Moto G-smartphones. Het succes van de Moto G-serie is vooral te danken aan de betaalbare adviesprijs die de smartphones meekrijgen. De serie bestaat voornamelijk uit mid-range smartphones voor de gemiddelde consument die niet de hoofdprijs willen betalen.

De Motorola Moto G-smartphones laten zien dat je niet veel geld hoeft te betalen voor een degelijke smartphone. Helaas is het updatebeleid van de smartphones sinds de overname door Lenovo in 2014 wel een minpunt. Wanneer je een Moto G-smartphone hebt moet je er van uit gaan dat je lang moet wachten op de nieuwste Android-updates.

via [AW]