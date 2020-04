OPPO A91 Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Nadat Oppo de A91 in december al introduceerde voor de Chinese markt is de smartphone nu ook voor Nederland aangekondigd. De Oppo A91 beschikt over een vierdubbele camera, dunne schermranden en een goede prijs/kwaliteit verhouding.

De Oppo A91 is een mid-range smartphone met een 6,5-inch AMOLED-scherm en een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het scherm heeft een kleine druppelnotch voor een 32MP selfie-camera. Aan de onderkant vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting en intern beschikt de smartphone over een MediaTek Helio P70-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5025 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een monochrome camera.

De Oppo A91 is in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Lightening Black en Blazing Blue voor een adviesprijs van 299 euro.

