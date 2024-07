“OnePlus Open 2 Krijgt 6000mAh Accu”

De OnePlus Open is een zeer populaire vouwbare smartphone en daarom kijken veel van ons uit naar de opvolger, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2025 op de markt verschijnt. In het geruchtencircuit zijn nu al enkele specificaties opgedoken, inclusief informatie over de accu.

Naar verwachting zijn de aankomende Oppo Find N4 en de OnePlus Open 2 dezelfde smartphones, maar geproduceerd onder een andere merknaam en bedoeld voor een andere markt. De Oppo Find N3 en de OnePlus Open zijn namelijk ook gelijk, maar de Oppo Find N3 verscheen in delen van Azië op de markt terwijl de OnePlus Open op de markt verscheen in de Verenigde Staten, India en West-Europa. Oppo en OnePlus zijn beide onderdeel van hetzelfde moederbedrijf.

Op het Chinese social media platform Weibo is nu informatie opgedoken over de Oppo Find N4. Volgens de bron krijgt de Oppo Find N4 een 6000 mAh accu, wat dus zal betekenen dat ook de OnePlus Open 2 een 6000 mAh accu krijgt. Een 6000 mAh accu is een enorme upgrade ten opzichte van de 4805 mAh accu in de huidige OnePlus Open en Oppo Find N3. Ook is dat een veel grotere accu dan die van de Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 mAh) en de Google Pixel Fold (4821 mAh).

Verder schrijft de bron dat de Oppo Find N4 zal worden uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-processor. Deze processor is nog niet uitgebracht, maar de vlaggenschip-chipsets van Qualcomm zijn doorgaans de krachtigste op de markt.

Meer specificaties en een officiële introductiedatum hebben we nog niet, maar in het geruchtencircuit zullen de komende maanden hoogstwaarschijnlijk steeds meer details voorbijkomen.

via [AW]