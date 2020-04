Samsung Galaxy A50 Ontvangt Beveiligingsupdate Van April 2020

Samsung is er de afgelopen tijd snel bij als het gaat om de uitrol van beveiligingsupdates. Zo heeft Samsung de beveiligingspatch van april 2020 nu al uitgerold naar de Galaxy A50, een populaire mid-range smartphone die de fabrikant vorig jaar op de markt bracht.

Gebruikers van de Galaxy A50 kunnen elk moment een update verwachten die de nieuwste beveiligingspatch installeert. Deze patch dicht opnieuw tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Als we kijken naar de changelog zien we dat de update 112MB groot is en dat de update naast de beveiligingsverbeteringen verder geen nieuwe functies of aanpassingen met zich meebrengt.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het voorkomen dat sommigen gebruikers nog wat langer moeten wachten. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel.

via [droidapp]