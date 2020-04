TCL Introduceert 5G-smartphone Voor 399 Euro

De Chinese fabrikant TCL heeft zojuist een nieuwe 5G-smartphone aangekondigd. De TCL 10 5G beschikt over een Snapdragon 765G-processor, 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en krijgt een adviesprijs mee van 399 euro.

Ondersteuning voor het 5G-netwerk is iets dat we tot nu toe voornamelijk in high-end vlaggenschip-smartphones tegenkomen. Dit jaar zijn echter ook een paar mid-range smartphones met een 5G-modem aangekondigd en de TCL 10 5G is zo’n toestel. De smartphone kost 399 euro, maar er is ook een variant zonder 5G voor 279 euro (TCL 10L) en een duurdere variant voor 499 euro (TCL 10 5G Pro).

De TCL 10 5G beschikt over een 6,53-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340×080 pixels, een Snadrapgon 765G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een vierdubbele camera die bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de linkerbovenhoek van het scherm vinden we een 16MP selfie-camera.

De smartphone heeft een aluminium frame met een glazen achterkant en draait op Android 10 met de TCL UI-schil. De TCL 10 5G verschijnt later dit jaar in Europa op de markt voor 399 euro, vermoedelijk in het tweede kwartaal.

