Samsung Galaxy Tab S6 Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de tablets in de Galaxy Tab S6-serie. Zowel de Galaxy Tab S6 als de Tab S6 Lite ontvangen nu een update naar Android 12. De update komt samen met de One UI 4-schil en brengt een hoop verbeteringen met zich mee.

Woon je in Europa en heb je een Galaxy Tab S6 of Galaxy Tab S6 Lite, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Het gaat om de Android 12-update met de One UI 4-schil die ook gelijk een nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt. De Galaxy S6 Lite ontvangt de beveiligingspatch van maart en de Galaxy S6 de patch van februari.

One UI 4 brengt een hoop nieuwe functies met zich mee. Zo past de interface zich aan op de kleuren van de gekozen achtergrond, krijg je toegang tot meer privacy-opties en zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de notificaties. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen tot weken kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [droidapp]