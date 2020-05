“Opvolger Samsung Galaxy Z Flip Heeft Vier Camera’s”

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung zou momenteel werken aan een opvolger van de opvouwbare Galaxy Z Flip. Er is nu informatie opgedoken waaruit blijkt dat deze smartphone mogelijk over vier camera’s beschikt.

De informatie is afkomstig van gelekte patenten van de WIPO (World Intellectual Patent Office). In bijgevoegde afbeeldingen zien we een schets van de smartphone. Hieruit blijkt dat de selfie-camera in een kleine uitsparing in het scherm zit, terwijl de achterkant is uitgerust met een driedubbele rear-camera. De eerste generatie Galaxy Z Flip heeft slechts twee lenzen aan de achterkant. Samsung lijkt twee modellen te overwegen, één met een verticale camera-module en één met een horizontale camera-module.

Aan de voorkant zien we verder zowel onder als boven het scherm een inkeping, wat kan betekenen dat de smartphone een stereo speaker-opstelling krijgt. Als laatste zien we dat het cover-scherm op model B groter is dan die op Model A. Hou er rekening mee dat bedrijven regelmatig patenten aanvragen zonder de ideeën daadwerkelijk op deze manier op de markt te brengen. Het is dus nog steeds mogelijk dat Samsung voor een ander design kiest.

via [AW – LetsGoDigital]