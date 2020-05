Huawei P40 (Pro) Ontvangt Beveiligingspdate Met Camera Verbeteringen

Huawei heeft een nieuwe update uitgerold naar de Huawei P40 (Pro). De update installeert de beveiligingspatch van april 2020 en brengt verschillende verbeteringen voor de camera met zich mee.

De nieuwste update voor de high-end Huawei P40-serie brengt de beveiligingspatch naar april 2020, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. In de changelog staat verder dat de kwaliteit van hoge resolutie foto’s is verbeterd, dat de anti-jitter functie is geoptimaliseerd en dat er verbeteringen voor videorecorder zijn doorgevoerd. Als laatste is er een smart assistent voor de instellingen toegevoegd en zijn verschillende elementen in de interface aangepast.

De update rolt in fasen uit. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel. Het kan een aantal dagen tot weken duren voordat iedereen de nieuwe update heeft ontvangen.

