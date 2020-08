Alle Details Van Samsung Galaxy Watch 3 Uitgelekt

Op het internet is de volledige specificatielijst van de aankomende Samsung Galaxy Watch 3 gelekt. We zien alle specificaties van de 45 mm- en 41 mm modellen samen met enkele nieuwe renders.

De officiële introductie van Samsung’s nieuwe smartwatch zal op 5 augustus plaatsvinden, maar voor verrassingen komen we waarschijnlijk niet te staan. Nadat eerder al renders en specificaties uitlekten hebben we nu namelijk de volledige specificatielijst in handen. De 41mm en 45mm varianten komen grotendeels met elkaar overeen, maar we zien wel een verschil in de schermgrootte en accu. Zo heeft de 45mm-variant een 1,4-inch AMOLED-scherm en een 340 mAh accu, terwijl de 41 mm-variant beschikt over een kleiner 1,2-inch scherm en een 247 mAh accu.

De Galaxy Watch 3 beschikt verder over 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte, een waterdichte behuizing met STD 810G-certificering en IP68-waterbestendigheid, 4G-ondersteuning en de mogelijkheid om een ECG-test uit te voeren. De volledige lijst met specificaties staat hieronder.

via [AW]