“Specificaties Betaalbare Samsung Galaxy A21s Gelekt”

Op het internet zijn details gelekt van de Samsung Galaxy A21s. De smartphone beschikt volgens de geruchten onder andere over vier camera’s, waaronder een macro-camera.

De specificaties zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile. De website heeft de Galaxy A21s gevonden in de database van Android Enterprise. Hierin worden vrijwel alle specificaties genoemd.

De Samsung Galaxy A21s zou onder andere beschikken over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens en een 2MP macrolens. Uit een eerder gelekte video blijkt dat de smartphone twee nieuwe camera-functies krijgt, genaamd AR Doodle en Live Video.

Intern vinden we een octacore-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar de Galaxy A21s komt op de markt in de kleuren blauw, rood, wit en zwart.

