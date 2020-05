Nieuwe Details Samsung Galaxy Fold Lite en Galaxy Fold 2 Gelekt

Samsung werkt aan twee nieuwe opvouwbare smartphones, die waarschijnlijk op de markt verschijnen onder de namen Galaxy Fold Lite en Galaxy Fold 2. Op het internet zijn nu meer details over deze toestellen uitgelekt.

De Samsung Galaxy Fold 2 zal later dit jaar geïntroduceerd worden en beschikken over krachtige hardware. Geruchten spreken over een introductie in augustus, tegelijk met de introductie van de Galaxy Note 20-serie. De smartphone komt op de markt in meerdere kleuren, waaronder zwart en bruin. Het scherm zou 7,7-inch groot zijn en de Galaxy Fold 2 zal samen met een S Pen worden geleverd.

Daarnaast schreven wij eerder al dat Samsung werkt aan de Galaxy Fold Lite. De Galaxy Fold Lite is een goedkopere versie van de huidige Galaxy Fold. De Fold Lite verschijnt volgens de geruchten op de markt voor een adviesprijs van 1099 dollar en zou geen ondersteuning hebben voor het 5G-netwerk. De aluminium behuizing is aan de achterkant voorzien van glas. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor en 256GB opslagruimte. Het scherm aan de buitenkant is kleiner dan het scherm op de reguliere Galaxy Fold.

