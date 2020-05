Videochatfunctie Facebook Messenger Rooms Nu Wereldwijd Uitgerold

Facebook bracht vorige maand de nieuwe videochatfunctie Messenger Rooms uit in de Verenigde Staten. Met deze functie kunnen Facebook-gebruikers met 50 mensen tegelijk videobellen. Messenger Rooms is nu wereldwijd uitgerold.

Rooms is vanaf nu te gebruiken in de Messenger-app voor Android en iOS. Gebruikers kunnen een groep aanmaken en vervolgens andere gebruikers uitnodigen voor deze groep. Je kunt een privé-groep aanmaken voor alleen Facebook-vrienden of een open groep waarbij iedereen met een link kan deelnemen. Ook mensen zonder Facebook-account kunnen in dit geval deelnemen. De host kan ongenode gasten verwijderen, waarna die alleen met toestemming terug mogen komen.

Messenger Rooms is voorzien van een aantal extra’s zoals AR-filters, spelletjes en achtergronden. Hebben jullie Messenger Rooms al gebruikt?

via [tweakers]