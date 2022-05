Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Mei

Nadat de beveiligingspatch van mei 2022 eerder al uitrolde naar de Pixel-smartphones van Google, komt de nieuwste beveiligingsupdate nu ook binnen op de Galaxy S22-serie van Samsung. Het is de eerste niet-Pixel smartphone die de patch van mei 2022 kan downloaden.

De beveiligingspatch van mei rolt uit naar alle drie de smartphones in de Galaxy S22-serie. Gebruikers van de reguliere Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra kunnen dus elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat er een nieuwe update klaarstaat. Verschillende gebruikers in Nederland, België en de rest van Europa melden dat ze de update al hebben geïnstalleerd.

Naast de standaard beveiligingspatches die Google elke maand uitrolt heeft Samsung zelf ook nog 18 patches toegevoegd die specifiek op de Galaxy S22 gericht zijn. Deze patches bestaan onder andere uit fixes voor de weer-widget en een kwetsbaarheid die aangepakt wordt in thema-app Galaxy Themes. Heb je nog geen notificatie ontvangen, controleer dan even handmatig op updates via de instellingen op de smartphone.

