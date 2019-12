Nokia 6.2 en 7.2 Ontvangen In Januari Android 10-update

HMD Global heeft de Android 10-update eerder al uitgerold naar drie Nokia-smartphones, maar we weten nu ook wanneer de Nokia 6.2 en de Nokia 7.2 deze update ontvangen. De gebruikers van deze smartphones kunnen Android 10 namelijk volgende maand downloaden.

HMD Global heeft bekendgemaakt dat de Nokia 6.2 en de Nokia 7.2 in januari 2020 een Android 10-update ontvangen. De fabrikant liet eerder al weten dat Android 10 naar 17 Nokia-smartphones zal worden uitgerold.

De exacte releasedatum van Android 10 voor de Nokia 6.2 en 7.2 hebben we niet. Daarnaast kan het even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, aangezien fabrikanten updates doorgaans in fasen uitrolt. Hierdoor kan het soms een aantal weken duren voordat een update in alle landen te downloaden is.

via [droidapp]