Huawei P40 en P40 Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

Huawei introduceerde in maart de nieuwe vlaggenschip-smartphone van het bedrijf. Deze Huawei P40-serie is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De reguliere Huawei P40 kost 799 euro en de P40 Pro kost 999 euro.

De nieuwste smartphones van Huawei beschikken over zeer krachtige hardware, maar er is wel een groot nadeel. De smartphones van de fabrikant beschikken namelijk niet meer over Google-diensten. Hierdoor ontbreken de Play Store, de YouTube-app, Gmail, Google Maps en meer diensten van Google. Ook is het door het ontbreken van Google Play Services niet mogelijk om Netflix te gebruiken. Al deze applicaties worden door Nederlanders heel veel gebruikt en het ontbreken is voor de meeste mensen een groot gemis.

Als de software voor jou weinig uitmaakt en je enkel opzoek bent naar een toestel met krachtige specificaties, dan zit je bij de Huawei P40 (Pro) wel goed. De Huawei P40 Pro beschikt onder andere over een 6,58-inch 90Hz-scherm dat aan alle kanten lichtgebogen is, een Kirin 990-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4200 mAh accu die je snel draadloos kunt opladen en een vierdubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 40MP groothoeklens, een 12MP telelens en een Time of Flight-sensor. De telelens heeft 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom.

De Huawei P40 en P40 Pro zijn los te koop voor 799 euro en 999 euro, maar je kunt de toestellen ook aanschaffen in combinatie met een abonnement.

via [androidplanet]