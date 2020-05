Nederlanders Kopen Minder Mid-range en Meer High-end Smartphones

Uit cijfers van marktonderzoeksbureau IDC blijkt dat de vraag naar mid-range smartphones in Nederland en België het afgelopen kwartaal flink is afgenomen en dat steeds meer consumenten kiezen voor een high-end toestel.

Als we kijken naar de cijfers van IDC dan valt het op dat we in het eerste kwartaal van 2020 veel minder smartphones hebben gekocht dan in het eerste kwartaal van 2017. In 2017 gingen er in Nederland in het eerste kwartaal nog 640.000 toestellen over de toonbank in de prijsklasse tussen 200 een 600 euro. Afgelopen kwartaal daalde dit naar 340.000 toestellen. In België zien we een daling van 315.000 toestellen naar 150.000 toestellen.

Als we echter kijken naar toestellen in de prijsklasse van 800 euro of meer, dan zien we juiste een grote stijging. Vier jaar geleden kochten we in Nederland gezamenlijk 138.000 toestellen van 800 euro of hoger, terwijl het afgelopen kwartaal maar liefst 335.000 duurdere toestellen werden verkocht. In België zien we een stijging van 25.000 naar 92.000. In de onderstaande grafieken zien van Tweakers zien we de statistieken van de afgelopen vier jaar.

Als we de toestellen in alle prijsklassen bij elkaar optellen, dan zien we wereldwijd een daling in de verkoopcijfers.

