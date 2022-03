Galaxy A-smartphones Bestverkochte Serie Van Samsung

Uit cijfers van Samsungs Global Handset Model Sales Tracker blijkt dat de Samsung Galaxy A-smartphones goed verkopen. Zo is de Galaxy A-serie goed voor 58 procent van Samsung’s totale verkoop in 2021.

Regelmatig schrijven we over de populariteit van de Galaxy A-smartphones van Samsung, de grootse smartphonefabrikant ter wereld. Uit verkoopcijfers blijkt nu dat de serie goed is voor meer dan de helft van alle Samsung-smartphones die over de toonbank gaan. Zo kwam 59 procent van de verkochte Samsung-smartphones in het vierde kwartaal van 2021 uit de Galaxy A-serie. In het tweede en derde kwartaal lag dit percentage op 57 procent en in het eerste kwartaal op 60 procent.

Geheel verrassend is het nieuws niet. Eerder schreven wij namelijk al dat de voordelige Galaxy A12 Samsung’s meest verkochte smartphone van 2021 was. De smartphone was vorig jaar goed voor 2 procent van de gehele smartphonemarkt. Eerdere jaren waren toestellen als de Galaxy A51 en Galaxy A72 erg populair. Later vandaag zal Samsung tijdens een online Galaxy Unpacked-evenement waarschijnlijk de Galaxy A53, Galaxy A73 en Galaxy A33 introduceren.

