“Accuduur Sonos Move 2 Twee Keer Zo Lang Als Voorganger”

De website The Verge zegt informatie in handen te hebben over de volgende Move-speaker van Sonos. De Sonos Move 2 zou onder andere een veel langere accuduur krijgen en de introductie zal waarschijnlijk eind september plaatsvinden.

De Sonos Move 2 lijkt qua uiterlijk veel op de originele Sonos Move, zo blijkt uit de bovenstaande afbeelding die The Verge heeft gedeeld, maar intern zijn wel een aantal belangrijke upgrades doorgevoerd. Zo heeft de Move 2 volgens de bron niet één maar twee tweeters. Deze tweeters zijn verantwoordelijk voor een stereo geluid. Ook heeft de speaker een woofer die verantwoordelijk is voor de bassen. De aanwezige Automatic Trueplay-technologie kan de audio automatisch optimaliseren wanneer je de speaker verplaatst.

De accu van de Sonos Move 2 zou maar liefst 24 uur mee moeten gaan. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 10 uur accuduur van de originele Sonos Move. De accu van de Move 2 kun je daarnaast ook gebruiken om andere apparaten mee op te laden via de aanwezige USB-C poort, zoals bijvoorbeeld een smartphone. Daarnaast is de Move 2 nu in staat om tegelijkertijd met bluetooth en wifi te verbinden en kun je de laadkabel van het draadloze oplaadstation loskoppelen.

De Sonos Move 2 verschijnt volgens de bron eind september op de markt in de kleuren zwart, wit en olijfgroen. In de VS krijgt de speaker een adviesprijs mee van 449 dollar. De originele Sonos Move is in Nederland momenteel verkrijgbaar voor zo’n 400 euro.

via [hardware.info]