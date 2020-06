HTC Lanceert Nieuwe Budget-smartphone Desire 20 Pro

HTC heeft deze week twee nieuwe smartphones op de markt gebracht, waaronder de eerste 5G-smartphone van het bedrijf. De fabrikant heeft echter ook een nieuwe budget-smartphone gelanceerd onder de naam Desire 20 Pro.

De HTC Desire 20 Pro is een goedkopere smartphone die beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een 19:5:9-beeldverhouding, een Snapdragon 665-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je met een microSD-kaart kunt uitbreiden, een 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 25MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De HTC Desire 20 Pro kost in Taiwan ongeveer 270 euro, maar het is nog onduidelijk of en wanneer de smartphone naar de Benelux komt.