Samsung Galaxy A41 Krijgt Geen Updates Meer

Fabrikanten beloven bij de lancering van een nieuwe smartphone een x-aantal jaren aan software-ondersteuning. Wanneer deze periode afloopt rolt de fabrikant geen updates meer uit. Dit is nu ook het geval met de Samsung Galaxy A41.

Nadat Samsung een aantal maanden geleden al stopte met de ondersteuning van de Galaxy A51, rolt de fabrikant vanaf nu ook geen software-updates meer uit naar de Galaxy A41. Samsung beloofde bij de introductie van de Galaxy A41 in 2020 drie jaar lang software-ondersteuning, wat de fabrikant later verlengde naar vier jaar. Deze periode in inmiddels verlopen, waardoor de smartphone niet langer Android-updates of beveiligingsupdates ontvangt.

De Samsung Galaxy A41 blijft natuurlijk gewoon bruikbaar, maar na verloop van tijd zal de beveiliging van de smartphone achterlopen op die van nieuwere smartphones. Een aantal dagen geleden ontving de Galaxy A41 echter nog gewoon de beveiligingsupdate van mei (A415FXXX8DXE2), dus momenteel is de smartphone nog helemaal up-to-date.

via [galaxyclub]