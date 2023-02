Samsung Galaxy A54 En Galaxy A34 Mogelijk Duurder Dan Hun Voorganger

Samsung werkt aan twee nieuwe mid-range smartphones met de namen Galaxy A54 en Galaxy A34. Volgens de laatste geruchten krijgen beide smartphones een stuk hogere adviesprijs mee dan hun voorgangers.

We weten nog niet wanneer Samsung de opvolgers van de populaire Galaxy A53 en A33 wil introduceren, maar in het geruchtencircuit is nu wel meer informatie opgedoken over de adviesprijzen van de A54 en A34. Volgens bronnen van de Appuals gaat de Galaxy A54 zo’n 100 euro meer kosten dan zijn voorganger. De bron claimt dat de verschillende modellen de onderstaande adviesprijzen meekrijgen.

• Samsung Galaxy A34 (6GB + 128GB) krijgt een adviesprijs tussen de 410 en 430 euro

• Samsung Galaxy A34 (8GB + 256GB) krijgt een adviesprijs tussen de 470 en 490 euro

• Samsung Galaxy A54 (8GB + 128GB) krijgt een adviesprijs tussen de 530 en 550 euro

• Samsung Galaxy A54 (8GB + 256GB) krijgt een adviesprijs tussen de 590 en 610 euro

De Samsung Galaxy A53 (6GB + 128GB) verscheen vorig jaar op de markt voor 449 euro. Dit is zo’n 100 euro minder dan de genoemde adviesprijs van de Galaxy A54 (8GB + 128GB). Voor 8GB + 256GB betaalde je destijds 509 euro. De Galaxy A33 is alleen beschikbaar met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 369 euro.

Samsung Galaxy A54 specificaties

Volgens eerdere geruchten heeft de Galaxy A54 qua design veel weg van de Galaxy S23. Zo heeft de Galaxy A54 net als de vlaggenschip-smartphone een camera die bestaat uit drie losse lenzen die uit de behuizing steken, in plaats van één grote camera-module. Intern vinden we waarschijnlijk een Exynos 1380-processor, een 5000 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Het scherm is 6,4-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid, een full-hd-resolutie en een in-display vingerafdrukscanner.

via [androidplanet]