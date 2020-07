OnePlus Nord Te Zien Op Gelekte Foto Op Amazon

OnePlus zal waarschijnlijk op 10 juli een goedkopere smartphone introduceren onder de naam OnePlus Nord. Het design van de OnePlus Nord is nu echter al uitgelekt nadat een foto op Amazon verscheen.

Tech-lekker Ishan Agarwal heeft via Twitter laten weten dat het design van de OnePlus Nord is uitgelekt op Amazon. De smartphone is namelijk te zien op een aantal foto’s. De afbeelding van de achterkant toont een grijze behuizing met een verticale camera-opstelling in de linkerbovenhoek. Een foto van het scherm onthult een dubbele selfiecamera. Ook zien we dat het scherm geen gebogen schermranden heeft. Aan de zijkant vinden we de Alert Slider om de telefoon op ‘stil’ of ‘trillen’ te zetten.

Er zijn inmiddels al een hoop geruchten over de specificaties opgedoken. Zo krijgt de OnePlus Nord waarschijnlijk een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 765-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 32MP + 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De officiële introductie zal vermoedelijk op 10 juli plaatsvinden.

via [AW]