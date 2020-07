Huawei Mate 20 Pro In Nederland Ontvangt EMUI 10.1-update

Eind juni rolde Huawei de EMUI 10.1-update uit voor de Huawei Mate 20 (Pro) en inmiddels is de update ook in Nederland aangekomen. EMUI 10.1 is gebaseerd op Android 10 en brengt verschillende aanpassingen met zich mee.

De Huawei Mate 20-serie heeft eerder al een Android 10-update ontvangen in de vorm van EMUI 10, maar er is inmiddels een nieuwere versie van Huawei’s Android-schil beschikbaar. EMUI 10.1 beschikt over een aantal kleine wijzigingen, waaronder de introductie van Huawei Today, de opvolger van de Google Discover-feed. In de instellingen kun je terugschakelen naar het Google Discover-feed als je Huawei Today niet wilt gebruiken.

EMUI 10.1 brengt verder een verbeterde Always-on-Display, nieuwe animaties voor de in-display vingerafdrukscanner, multivenster-functies en een nieuwe batterij-functie om de smartphone ‘slimmer op te laden’ met zich mee. De EMUI 10.1-update is nu in Nederland te downloaden, maar software-updates rollen in fasen uit waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [AW]