Motorola One Fusion Met 5000 mAh Accu Aangekondigd

Nadat Motorola eerder al de One Fusion Plus introduceerde heeft de fabrikant nu de One Fusion aangekondigd. De Motorola One Fusion is een mid-range smartphone met een 5000 mAh accu en een 48MP camera. Een adviesprijs heeft Motorola nog niet bekendgemaakt.

De Motorola One Fusion beschikt over een 6,5 inch scherm met een HD+-resolutie en een druppelnotch, een Snapdragon 710-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Hoeveel de Motorola One Fusion gaat kosten is nog niet duidelijk, maar de One Fusion Plus verscheen in Europa op de markt voor 299,99 euro. De One Fusion is minder krachtig en kost dus minder dan de Fusion Plus. De smartphone komt op de markt in de kleuren Deep Sapphire Blue en Emerald Green.

via [AW]