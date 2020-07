Samsung Introduceert Budget-smartphone Galaxy M01s

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone met een modern jasje aangekondigd. Het gaat om de Samsung Galaxy M01s die onder andere is uitgerust met een dual-camera, een Helio P22-processor en een 4000 mAh accu.

De Samsung Galaxy M01s is aangekondigd voor de Indiase markt en kost omgerekend ongeveer 117 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een 6,2-inch HD LCD-scherm, een Helio P22-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000 mAh accu met micro-usb-poort, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner, een 8MP selfie-camera en een 13MP + 2MP rear-camera.

De Samsung Galaxy M01s is verkrijgbaar in de kleuren blauw en grijs, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook in de Benelux op de markt zal verschijnen.

via [AW]