Nubia Introduceert Red Magic 5S

Nubia heeft een nieuwe krachtige smartphone aangekondigd. De Red Magic 5S beschikt onder andere over een Snapdragon 865-processor en maar liefst 16GB werkgeheugen. De smartphone krijgt in China een vanaf prijs meer van omgerekend ongeveer 460 euro.

Nubia heeft de Red Magic 5S aangekondigd via de Chinese website Weibo. De smartphone beschikt over een 6,65-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 55W-snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Nubia Red Magic 5S is vanaf 16 augustus wereldwijd te bestellen, maar het is nog onduidelijk wanneer de smartphone in Europa geleverd kan worden. Ook zijn de europrijzen nog niet bekendgemaakt.

