Renders Van Fairphone 5 Tonen Nieuw Ontwerp

Op het internet zijn voor het eerst renders opgedoken van de aankomende Fairphone 5. De renders maken duidelijk dat de Fairphone 5 een ander ontwerp krijgt dan zijn voorganger. Zo heeft de smartphone onder andere een scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

De renders van de Fairphone 5 zijn gedeeld door Android Authority en tonen een smartphone met een ronde uitsparing in het scherm. De Fairphone 4 uit 2021 heeft nog een “ouderwetse” druppelnotch voor de selfie-camera. Ook zijn de randen rondom het scherm dunner en is de cameraflitsmodule niet langer ovaal, maar cirkelvormig. De camera-module lijkt verder vrijwel hetzelfde als die van de Fairphone 4.

Verder zien we dat de locatie van de microSD-kaart slot iets omhoog is geplaatst en dat de smartphone vermoedelijk in drie verschillende kleuren op de markt verschijnt. De smartphone is namelijk te zien in de kleuren zwart, lichtblauw en transparant. Specificaties van de smartphone hebben we nog niet, maar net als zijn voorgangers is de Fairphone 5 eenvoudig te repareren en kun je de accu verwisselen.

Een introductiedatum van de Fairphone 5 hebben we nog niet.

via [tweakers]